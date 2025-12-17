intimidazioni ai sindaci di termini imerese e ravanusa la presa di posizione netta di schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha condannato fermamente le intimidazioni ai danni dei sindaci di Termini Imerese e Ravanusa, esprimendo solidarietà e vicinanza alle figure istituzionali minacciate. La presa di posizione si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso la sicurezza degli amministratori locali nell’isola.

La condanna del presidente della Regione Siciliana. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha espresso, a nome proprio e dell'intero governo regionale, piena solidarietà e vicinanza ai sindaci di Termini Imerese, Maria Terranova, e di Ravanusa, Salvatore Pitrola, dopo le gravi minacce di cui sono stati destinatari. Schifani ha definito gli episodi atti gravissimi e allarmanti, sottolineando come tali comportamenti meritino una condanna netta e senza esitazioni. Allo stesso tempo, ha auspicato che le autorità competenti facciano rapidamente chiarezza su quanto accaduto, individuando i responsabili.

