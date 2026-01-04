A1 femminile La Numia sorride | ritrova il terzo posto dopo la netta vittoria a Macerata 0-3

La Numia Vero Volley Milano torna temporaneamente al terzo posto in classifica dopo una convincente vittoria a Macerata, con un punteggio di 3-0. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, aprendo nuove prospettive nella stagione. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e competitività del team, che si prepara ora alle prossime sfide con fiducia e concentrazione.

VOLLEY Riscatto per la Numia Vero Volley Milao, che si è riportata almeno per un giorno al terzo posto della classifica. La squadra del Consorzio, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Igor Gorgonzola Novara oltre che dalla brutta sconfitta prima di Capodanno sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, si è imposta con un netto 3-0 in casa della Cbf Balducci Hr Macerata. Nel primo set le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini hanno subito preso il controllo delle operazioni anche se hanno faticato leggermente più del previsto a chiudere i conti. In avvio di secondo parziale, Paola Egonu dopo aver subito un paio di muri ha lasciato il posto alla sua vice Vita Akimova, dimostratasi subito in serata: la russa (top scorer di Milano a quota 12 punti alla pari con Khalia Lanier e Rebecca Piva ma avendo giocato solo un set e mezzo) ha scavato il solco decisivo, prima di mandare definitivamente al tappeto le marchigiane, crollate nel finale ben prima che l’ultimo pallone finisse a terra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

