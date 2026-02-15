Toni Merendino, noto team manager nel Motomondiale con Lucchinelli, è morto a causa di una grave malattia. La sua scomparsa colpisce anche il mondo del rally-raid, dove aveva recentemente collaborato alla Dakar. Merendino aveva contribuito a portare i piloti italiani a vincere importanti gare, lavorando sempre con passione e dedizione.

Dal paddock del Motomondiale, oggi campionato del mondo di MotoGP, alla Dakar, per un viaggio ricco di ambizioni e di sogno iniziato in Liguria a metà degli Anni 70. Due mondi apparentemente così distanti piangono la scomparsa di Toni Merendino, una delle figure chiave dei successi (e del titolo ottenuto nel 1981) in pista ottenuti da Marco Lucchinelli con il team Gallina. Lui, che si appassionò al mondo delle due ruote grazie a uno zio che abitava in campagna e che, a dodici anni, lo mise in sella a un motorino, riuscì ad arrivare nel paddock del circus iridato nell'era delle grandi sfide tra Yamaha e Suzuki, con i piloti italiani (nel 1982 fu la volta di Franco Uncini) che spezzarono l'egemonia dei grandi campioni statunitensi (da Kenny Roberts a Freddie Spencer, fino a Eddie Lawson e, successivamente, a Wayne Rainey). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toni Merendino, addio al team manager protagonista nel Motomondiale con Lucchinelli e alla Dakar

