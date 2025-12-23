Agazzi e il team Honda RsMoto alla Dakar Il manager di Redona punta forte su Lucci

Il team Honda RsMoto, guidato da Simone Agazzi, sarà nuovamente presente alla Dakar 2026, che si terrà in Arabia Saudita dal 3 gennaio. Con un’esperienza di oltre dieci anni nel rally raid, il team si prepara a affrontare questa edizione, puntando su Lucchi e sulla propria preparazione tecnica. La partecipazione alla gara rappresenta un impegno costante e importante nel panorama del rally raid internazionale.

RALLY RAID. La 48esima Dakar scatterà il 3 gennaio 2026 in Arabia Saudita e nel settore moto ci sarà ancora la presenza del team Honda RsMoto gestito da Simone Agazzi, il manager di Redona, in auge ormai da dieci anni.

