Dakar – Rebecca Busi torna con il team X-raid

Rebecca Busi torna a competere nel team X-raid, entrando a far parte della squadra tedesca. La pilota bolognese guiderà la Fenic SxS ufficiale, condividendo il volante con Sergio Lafuente. Questa collaborazione segna un'importante tappa nel suo percorso sportivo, confermando l'impegno e la crescita nel settore del rally raid.

La pilota bolognese entra nella squadra tedesca e guiderà la Fenic SxS ufficiale con Sergio Lafuente. Dopo un anno di stop e un titolo mondiale SSV, l’obiettivo è spingersi oltre i limiti. “Sono incredibilmente orgogliosa di entrare a far parte della famiglia X-raid”: con queste parole Rebecca Busi, 29 anni, annuncia il suo ingresso nel . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: Defender Dakar D7X-R, svelato il prototipo con motore V8 per i rally raid: al via anche Peterhansel

Leggi anche: Dakar Classic – Il Ladies Team accende i motori

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Nuovo team e nuova sfida alla Dakar per Rebecca Busi - La pilota si prepara alla 48ma edizione della leggendaria gara al via il prossimo 3 gennaio a Yanbu, in Arabia Saudita. sportal.it