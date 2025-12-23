Dakar – Rebecca Busi torna con il team X-raid
Rebecca Busi torna a competere nel team X-raid, entrando a far parte della squadra tedesca. La pilota bolognese guiderà la Fenic SxS ufficiale, condividendo il volante con Sergio Lafuente. Questa collaborazione segna un'importante tappa nel suo percorso sportivo, confermando l'impegno e la crescita nel settore del rally raid.
La pilota bolognese entra nella squadra tedesca e guiderà la Fenic SxS ufficiale con Sergio Lafuente. Dopo un anno di stop e un titolo mondiale SSV, l’obiettivo è spingersi oltre i limiti. “Sono incredibilmente orgogliosa di entrare a far parte della famiglia X-raid”: con queste parole Rebecca Busi, 29 anni, annuncia il suo ingresso nel . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
