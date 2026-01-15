Il sindaco di Baveno nominato nel consiglio regionale di Uncem Piemonte

Durante il recente congresso regionale di Uncem Piemonte, Alessandro Monti, sindaco di Baveno, è stato nominato membro del nuovo consiglio regionale. L’incarico, conferito dall’assemblea, rappresenta un riconoscimento del suo ruolo nel territorio e nelle attività dell’ente. La nomina si inserisce nel percorso di collaborazione tra amministratori locali e la regione, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità.

Alessandro Monti, sindaco di Baveno, nominato nel consiglio regionale di Uncem Piemonte.Nel corso del congresso regionale, l’assemblea ha recentemente nominato Alessandro Monti, sindaco di Baveno, tra i componenti del nuovo consiglio regionale di Uncem Piemonte, incarico che avrà durata. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

