La nomina | Omar Di Curzio entra nel consiglio nazionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio

Omar Di Curzio, giovane imprenditore di Cascia nel settore del turismo, entra nel consiglio nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio. Con i suoi 26 anni e una laurea in management alla Luiss, rappresenta un esempio di talento e determinazione, portando nuova energia e prospettive innovative nel panorama imprenditoriale giovanile.

Importante riconoscimento per Omar Di Curzio, imprenditore di Cascia del settore turismo, 26 anni e una laurea in management alla Luiss. In qualità di presidente del Gruppo Giovani Confcommercio Umbria, in occasione dell’elezione suppletiva, è stato eletto nel Consiglio Nazionale Giovani. Perugiatoday.it

