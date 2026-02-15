Tommaso Paradiso si sposa il corteggiatore di Rocío Muñoz Morales e l' accompagnatore speciale di Arisa a Sanremo 2026

Tommaso Paradiso si sposa dopo aver corteggiato a lungo Rocío Muñoz Morales e aver accompagnato Arisa sul palco di Sanremo 2026. La notizia ha sorpreso i fan, soprattutto perché il cantante ha mantenuto il riserbo fino all’ultimo momento. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in una piccola chiesa nel centro di Roma, circondata da amici e familiari.

Tommaso Paradiso, Sanremo e nozze: il 2026 da incorniciare Per Tommaso Paradiso il 2026 ha il sapore delle grandi prime volte. Debutta in gara al Festival di Sanremo, ma è nella vita privata che si gioca la partita più emozionante. Dopo essere diventato papà nel 2023 della piccola Anna, avuta dalla compagna Carolina Sansoni, il cantautore romano si prepara a dire «sì» a giugno. Tra palco e altare, il 2026 per Paradiso è davvero un anno da incorniciare. Rocío e il corteggiatore Olly Dopo i rumor sul flirt con Andrea Iannone, in una recente intervista a Domenica In Rocío Muñoz Morales si è definita ironicamente «zitella», pur ammettendo di essere molto corteggiata.