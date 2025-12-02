Rocío Muñoz Morales e l' amico speciale | Si frequentano da tempo L' attrice paparazzata con il misterioso cavaliere

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Raoul Bova vive alla luce del sole la sua nuova relazione con Beatrice Arnera, anche Rocío Muñoz Morales sembrerebbe avere ritrovato qualcuno capace di restituirle serenità. Secondo quanto racconta il magazine Chi, l’attrice sarebbe vicina a Vittorio Chini, manager di un’azienda che opera. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Bolivia, i veleni sul cardinale amico di Morales. Ma il Vaticano lo difende - Eppure, da giorni in Bolivia non si parla d’altro, e cioè del “caso Ticona”. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roc237o Mu241oz Morales Amico