Non sono ufficialmente una coppia, non ancora, ma Rocio Munoz Morales e Vittorio Chini hanno catturato l’attenzione di tutti con gesti e sguardi che parlano da soli. Tra abbracci rubati e complicità silenziosa, l’attrice sembra aver trovato nell’affascinante manager un nuovo equilibrio, lontano dai riflettori ma vicinissimo al cuore. Provando a superare così la dolorosa – e chiacchieratissima – separazione da Raoul Bova. Rocio Munoz Morales insieme all’amico speciale Vittorio Chini. Mentre Raoul Bova vive alla luce del sole la sua nuova liaison con Beatrice Arnera, anche Rocio Munoz Morales sembra aver ritrovato un po’ di serenità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Vittorio Chini, l’amico speciale di Rocio Munoz Morales