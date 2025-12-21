Il Tropical chiude al ’Grandi’ per affrontare il derby di San Mauro contro il Palazzolo. Ultima partita dell’anno per Tropical Coriano e San Marino, che cercheranno di conquistare punti importanti in questa sfida. I tifosi attendono con speranza un risultato positivo, per concludere al meglio il campionato. Il Tropical chiude al ’Grandi’ per i titani il derby di San Mauro.

Ultimo giro di giostra dell’anno per Tropical Coriano e San Marino. Al ’Grandi’ la squadra di mister Scardovi proverà a rompere il digiuno nei novanta minuti contro il Palazzolo. Impresa non semplice per il Tropical, ma capitan Anastasi e compagni dovranno tentare il tutto per tutto per cercare di non far allontanare troppo le dirette concorrenti nella corsa verso la salvezza. Quindici i punti che dividono Tropical e Palazzolo in classifica, quindi una bella sfida per la squadra di Scardovi che davanti al pubblico amico in tutto il girone d’andata non ha ancora vinto una partita. Sarà un’ultima gara del girone d’andata decisamente importante anche per il San Marino che questo pomeriggio sarà di scena sul campo della Sammaurese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

