Due partite, un obiettivo comune: ottenere punti importanti. San Marino affronta L’Aquila al 'Calbi' di Cattolica, mentre Tropical Coriano sfida la Correggese in un incontro altrettanto cruciale. In due campionati distinti, le squadre cercano di migliorare la propria posizione in classifica, con la volontà di cambiare rotta in questa fase della stagione. Novanta minuti per fare la differenza e proseguire il cammino verso i propri obiettivi.

San Marino al ’Calbi’ di Cattolica contro L’Aquila, Tropical Coriano sul campo della Correggese. In due gironi diversi, ma con un unico obiettivo. Perché titani e Tropical hanno tutta l’intenzione di voler puntare dritto alla salvezza e sanno bene che in questo girone di ritorno bisognerà iniziare a correre da subito. Anche perché il 2026 delle due squadre di casa nostra non è che sia iniziato esattamente con il piede sull’acceleratore. Il Marino, appena passato dalle mani di mister Malgrati a quelle di Ingenito, lo scorso turno, alla prima del girone di ritorno e dell’anno, ha intascato un punto sul campo del Termoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Novanta minuti per cambiare rotta. Titani e Tropical a caccia di punti

Leggi anche: Il Tropical vuole rialzarsi al ’Grandi’. Titani a caccia del quinto acuto

Leggi anche: Tropical a Riccione per rialzarsi. Titani in casa del Fossombrone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan, caccia al difensore. Torna il clean sheet ma la coperta è corta. E ad Allegri piace Gila.

Novanta minuti per cambiare rotta. Titani e Tropical a caccia di punti - Il San Marino se la vedrà con L’Aquila al ’Calbi’ mentre la squadra di Coriano andrà a fare visita alla Correggese ... sport.quotidiano.net