Tirreno-Adriatico 2026 dopo 40 anni Cortona torna protagonista | sarà partenza della terza tappa

La Tirreno-Adriatico 2026 segna il ritorno di Cortona sulla scena ciclistica internazionale, dopo 40 anni. Dopo 11 anni di assenza, il territorio aretino sarà nuovamente protagonista come punto di partenza o arrivo di una tappa. Questa riapertura conferma l'importanza storica della zona nel panorama del ciclismo italiano e internazionale, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e naturale della regione.

Il comune della Valdichiana ospiterà l'inizio della frazione lunga 225 chilometri che arriverà a Magliano de' Marsi, in programma mercoledì 11 marzo. È la seconda volta nella storia dopo il 1986, quando fu sia traguardo che partenza della corsa dei Due Mari Dopo 11 anni di assenza il territorio aretino ritorna sulla mappa come partenza o arrivo della corsa dei Due Mari. Questa mattina, venerdì 16 gennaio, ad Ancona è stato presentato il percorso della 61esima edizione della Tirreno-Adriarico, la seconda corsa a tappe più importante del calendario ciclistico italiano dopo il Giro d'Italia, ed è stato annunciato che Cortona sarà la sede di partenza della 3ª tappa, in programma il prossimo mercoledì 11 marzo.

Tirreno-Adriatico 2026, svelato il percorso: c’è lo sterrato, tre arrivi in salita e una cronometro - Adriatico 2026 è stato svelato a meno di due mesi dall'attesissima Corsa dei Due Mari, che andrà in scena dal 9 al 15 marzo. oasport.it

Tirreno - Adriatico: le altimetrie delle tappe - Adriatico 2026, che scatterà il 9 marzo da LIdo di Camaiore ... it.blastingnews.com

The route for the 2026 Tirreno-Adriatico has been revealed! Set for March 9-15, the race features seven stages, including an individual time trial and challenging mountain finishes. Get all the details on the stages and altimetry here: x.com

Nel 2026 Pellizzari parteciperà alla Corsa Rosa, con un calendario che lo vedrà sicuramente al via anche della Tirreno-Adriatico, che verrà presentata venerdì 16 gennaio ad Ancona - facebook.com facebook

