Tir lavori a Bagnoli rete No Box | 24.000 tonnellate rifiuti pericolosi non sono bruscolini

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo dalla rete social No Box – Diritto alla città il seguente comunicato. Si è avuta conferma dal sub commissario Falconio che saranno circa 240000 le tonnellate di rifiuti pericolosi (inquinati da IPA e PCB) dei sedimenti marini da portare via camion dalla colmata in discarica. All'inquinamento di diossina che il loro prelievo e trasporto determinerà in tutta l'area dei campi flegrei si aggiungeranno anche gli effetti negativi del loro trasferimento sulla popolazione. Questi numeri ci dicono infatti che i cittadini di Bagnoli, in particolare, dovranno veder passare per i prossimi 5 mesi circa lunghe code di camion che dovranno fare circa 600012000 viaggi.