McDonald’s 4.000 volontari hanno raccolto oltre 10 tonnellate di rifiuti nel 2025

Nel 2025, l'impegno di oltre 4.000 volontari di McDonald’s ha portato a una grande impresa di sostenibilità a Milano. Con la raccolta di oltre 10 tonnellate di rifiuti, hanno dimostrato come la collaborazione possa fare la differenza per l’ambiente e la città. Un esempio di responsabilità sociale che ispira a prendersi cura del nostro territorio.

MILANO (ITALPRESS) – Più di 3.500 sacchi, pari a oltre 10 tonnellate di rifiuti, raccolti da più di 4.000 volontari. E’ questo il bilancio della quinta edizione di “Insieme a te per l’ambiente”, il progetto avviato da McDonald’s nel 2021 in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia per contrastare il fenomeno del littering e promuovere la cura degli spazi pubblici nelle città italiane. Da settembre a dicembre, in più di 100 giornate, dipendenti e licenziatari, istituzioni e circa 100 realtà tra enti, scuole e associazioni locali hanno partecipato all’attività, contribuendo a ripulire alcuni spazi verdi e aree pubbliche e riqualificare aree giochi e complementi di arredo urbano per generare un impatto positivo sul territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

