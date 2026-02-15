Timothée Chalamet si prepara a riportare in auge Comme des Garçons PLAY, dopo aver firmato il nuovo accordo con il brand. La scelta nasce dall'interesse dell’attore per la moda streetwear, che lo ha portato a indossare spesso capi della linea nei suoi scatti pubblici. Ora, il suo coinvolgimento potrebbe rilanciare il marchio tra i giovani consumatori, già affascinati dal suo stile distintivo.

Se un revival del 2016 è davvero alle porte, dobbiamo prepararci a rivalutare ogni singola tendenza della "golden era" degli hypebeast con occhi lucidi e, soprattutto, cuori impavidi. Specialmente quando quegli occhi e quei cuori coincidono. L'altra sera a Los Angeles, l'attore e hypebeast di lunga data Timothée Chalamet ha fatto un passo in questa direzione durante un panel per la sua campagna Oscar, moderato dalla co-protagonista di A Complete Unknown, Elle Fanning. Per l'occasione, ha sfoggiato un capo nostalgico: una camicia a righe bianche e blu di Comme des Garçons PLAY, diffusion line del celebre marchio giapponese, un tempo onnipresente e poi ampiamente snobbata, lanciata per la prima volta nel 2002. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Timothée Chalamet è pronto a guidare il revival di Comme des Garçons PLAY

