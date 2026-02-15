Timothée Chalamet è pronto a guidare il revival di Comme des Garçons PLAY
Timothée Chalamet si prepara a riportare in auge Comme des Garçons PLAY, dopo aver firmato il nuovo accordo con il brand. La scelta nasce dall'interesse dell’attore per la moda streetwear, che lo ha portato a indossare spesso capi della linea nei suoi scatti pubblici. Ora, il suo coinvolgimento potrebbe rilanciare il marchio tra i giovani consumatori, già affascinati dal suo stile distintivo.
Se un revival del 2016 è davvero alle porte, dobbiamo prepararci a rivalutare ogni singola tendenza della "golden era" degli hypebeast con occhi lucidi e, soprattutto, cuori impavidi. Specialmente quando quegli occhi e quei cuori coincidono. L'altra sera a Los Angeles, l'attore e hypebeast di lunga data Timothée Chalamet ha fatto un passo in questa direzione durante un panel per la sua campagna Oscar, moderato dalla co-protagonista di A Complete Unknown, Elle Fanning. Per l'occasione, ha sfoggiato un capo nostalgico: una camicia a righe bianche e blu di Comme des Garçons PLAY, diffusion line del celebre marchio giapponese, un tempo onnipresente e poi ampiamente snobbata, lanciata per la prima volta nel 2002. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
‘Marty Supreme’: il trucco prostetico di Timothée Chalamet
Timothée Chalamet è il rapper EsDeeKid?Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Timothée Chalamet su Amazon Prime Video: questo film nasconde il bacio più amato dal pubblico; Hai fatto quel ca**o che volevi: Christopher Nolan senza freni su Timothée Chalamet; Marty Supreme: sfida tra sosia di Timothée Chalamet all’Arlequin di Parigi; ‘Marty Supreme’, come un giro sulle montagne russe.
«Hai fatto quel ca**o che volevi»: Christopher Nolan senza freni su Timothée ChalametChristopher Nolan ha ricordato l'esperienza insieme a Timothée Chalamet e QUELLA scena che proprio non gli è andata giù ... bestmovie.it
Christopher Nolan ricorda le critiche a Interstellar: C’era snobismoTimothée Chalamet intervista Christopher Nolan riguardo al film Interstellar, tra critiche iniziali e successo globale. cinefilos.it
, il film con Timothée Chalamet candidato a 9 premi Oscar 2026, è al Cineteatro dell'Opera! Le proiezioni: venerdì 13 febbraio, h 18.00 sabato 14 febbraio, h 21.00 domenica 15 febbraio, h 18.00 lunedì 16 febbraio, h 21.00 facebook
Timothée Chalamet che gioca a ping pong, Sentimental Value e l’età dell’oro delle interviste x.com