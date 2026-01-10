Per interpretare Marty Reisman, medaglia di bronzo del ping pong, l’attore Timothée Chalamet si è sottoposto a numerose sfide personali, fisiche e mentali. Ripercorriamo il lavoro di calco che l’attore ha dovuto fare per il film Marty Supreme, in uscita in tutte le sale italianee dal 22 gennaio. Le mille sfide di un interprete. La corsa ai premi più ambiti dell’attore Thimotée Chalamet, idolo della generazione Z, rampollo di Luca Guadagnino e adesso salito nel firmamento dei grandi attori di Hollywood. Marty Supreme è uno dei film più attesi del 2026 e, a giudicare dal trailer, dalla storia, e dal massiccio lavoro compiuto dall’interpretazione dell’ attore francese, è uno dei papabili nominati per questi Oscar 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Marty Supreme’: il trucco prostetico di Timothée Chalamet

