Timothée Chalamet è il rapper EsDeeKid?

Le cospirazioni su Internet abbondano e spesso sono dannose, ma ogni tanto ne escono di buffe e innocue. Che ne dite di quella per cui Timothée Chalamet, già spavaldo Paul Atreides nonché sportivo e genio della truffa in Marty Supreme, è in realtà anche EsDeeKid, un rapper di Liverpool divenuto virale, nel Regno Unito nelle ultime settimane. Questa teoria è, sì, un po' fuori dagli schemi, ma non può essere scartata all'istante, perché la figura di EsDeeKid non si accompagna a un volto e a un nome all'anagrafe. In tutte le sue foto e in tutti i suoi live, indossa una maschera o un passamontagna che gli copre ogni parte del viso tranne una striscia all'altezza degli occhi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Timothée Chalamet è il rapper EsDeeKid?

Argomenti simili trattati di recente

Davvero #TimothéeChalamet potrebbe avere un alter ego da rapper britannico? Il web è impazzito tra indizi strani e coincidenze curiose. Scorri il post per vedere tutti i dettagli e capire perché nessuno riesce a smettere di parlarne Credit Photo & Video - facebook.com Vai su Facebook

Il misterioso rapper britannico EsDeeKid in realtà è davvero Timothée Chalamet? - Negli ultimi giorni si è fatta strada online la speculazione secondo cui dietro il passamontagna del cantante di 'LV Sandals', 'Phantom' e '4 Raws' ci sarebbe l'attore... Secondo rollingstone.it

Timothée Chalamet e il rapper EsDeeKid sono la stessa persona? La strana teoria - Da qualche giorno, una teoria sta spopolando sul web e sta mettendo in discussione l'identità di una delle star più amate di Hollywood. Da cosmopolitan.com

Timothée Chalamet ha ottenuto Willy Wonka ruolo grazie ai video rap del liceo - Sembra che le persone siano piuttosto incuriosite dal ritratto di Willy di Timothée Chalamet finora Wonka. Come scrive gamereactor.it