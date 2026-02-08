Talento sannita alla finale di The Voice Kids | Maria Rosaria Rondina conquista la sfida con Elisa e punta alla vittoria

Maria Rosaria Rondina, la giovane cantante di Benevento, si gioca la finale di “The Voice Kids”. La ragazza ha fatto emozionare pubblico e giudici con una interpretazione molto intensa di “O forse sei tu” di Elisa. Ora sogna la vittoria, con la voce che risuona forte nel Sannio.

La voce del Sannio risuona nella finale di “The Voice Kids”: Maria Rosaria Rondina, una giovanissima cantante di Benevento, ha conquistato un posto nell’ultimo atto del talent show, emozionando pubblico e coach con un’interpretazione intensa di “O forse sei tu” di Elisa. La sua performance, definita “sensibilissima” dalla coach Arisa, ha decretato il suo passaggio in finale, portando un’ondata di entusiasmo nel territorio sannita, già protagonista con Alex Ricioppi nel 2023. Maria Rosaria Rondina, un nome che fino a pochi giorni fa era noto principalmente nelle realtà locali, si è proiettata in una dimensione nazionale grazie al suo talento e alla sua determinazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su The Voice Kids

Maria Rosaria, la giovane di Benevento, ha stupito i giudici di The Voice Kids.

Maria Rosaria Rondina, la dodicenne di Benevento, si prepara a vivere la finalissima di The Voice Kids.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su The Voice Kids

Argomenti discussi: H.C. Sannio: Serie A Silver si riparte dalla trasferta nelle Marche. Proseguono i preparativi per il wheelchair; Il Sannio tifa per Roretta: questa sera la giovane Maria Rosaria Rondina si gioca la finale di The Voice Kids; Benevento fa il tifo per Maria Rosaria la star di The Voice Kids; Benevento a The Voice Kids: la 12enne Maria Rosaria incanta pubblico e giudici alle Blind Auditions.

Maria Rosaria si aggiunge a Francesca, Fabiana e Ginevra, una squadra tutta al femminile per Arisa, WOW! #TheVoiceKidsIT torna sabato 14 febbraio alle 21:30 su Rai1 e RaiPlay facebook

La Semifinale di The Voice Kids INIZIA ORA. Per quale Team fai il tifo #TheVoiceKidsIT #TheVoiceKids x.com