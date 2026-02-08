the voice kids maria rosaria vola in finale

Maria Rosaria Rondina, la dodicenne di Benevento, si prepara a vivere la finalissima di The Voice Kids. Nella semifinale andata in onda questa sera su Rai 1, ha incantato il pubblico e la sua coach Arisa, superando tutte le concorrenti e assicurandosi un posto nell’ultimo atto del talent show condotto da Antonella Clerici.

Tempo di lettura: 2 minuti Maria Rosaria Rondina accede alla finalissima di The Voice Kids. La dodicenne beneventana ha conquistato il pubblico e soprattutto la sua coach Arisa nella semifinale andata in onda questa sera su Rai 1, staccando il pass per l'ultimo atto del talent show condotto da Antonella Clerici. Maria Rosaria si è esibita sulle note di 'O forse sei tu' di Elisa, interpretato con grande sensibilità. Un'esibizione che ha colpito nel segno e che ha spinto Arisa a puntare su di lei. "È una ragazzina con una grande anima che traspare. Mi ha emozionato" ha commentato la cantautrice genovese subito dopo la performance.

Maria Rosaria, la giovane di Benevento, ha stupito i giudici di The Voice Kids.

Emma Baggetta, giovane cantante di Reggio Calabria, ha conquistato i giudici di The Voice Kids interpretando “E poi” di Giorgia.

La giovane sannita Maria Rosaria vola in finale di The Voice Kids

