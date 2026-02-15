The Voice Kids chi ha vinto la finale | pubblico a bocca aperta
Sabato 14 febbraio, durante la finale di The Voice Kids trasmessa su Rai 1, il pubblico ha assistito alla vittoria di Martina, che ha conquistato il primo posto con una performance emozionante. La ragazza, appena 10 anni, ha interpretato una canzone di successo, lasciando tutti senza parole. La sua esibizione si è distinta per energia e sensibilità, portando la giuria e gli spettatori a applaudire convintamente.
La finale di The Voice Kids trasmessa sabato 14 febbraio su Rai 1 ha premiato il vincitore della quarta edizione del programma. La serata, condotta da Antonella Clerici, ha sancito anche il successo del Team Nek, con il giovane cantante che ha superato gli altri finalisti al termine delle votazioni. Il verdetto è arrivato attraverso un sistema di voto combinato che ha unito il giudizio del pubblico presente in studio e quello della giuria di qualità. In finale erano in gara anche Briana Camara, Andrea Ronga e Francesca Lanza. Finale di The Voice Kids su Rai 1: il risultato e la conduzione. L’ultima puntata della stagione, andata in onda in prima serata su Rai 1, si è conclusa con l’annuncio del vincitore, Matteo Trullu. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Matteo Trullu ha vinto la finalissima di The Voice Kids 2026, portando a casa il trofeo dopo una performance apprezzata dal pubblico.
Chi ha vinto The Voice Kids 2026: Matteo Trullu alza il trofeo in finaleMilano, 14 febbraio 2026 – Si è conclusa con tante emozioni l'edizione 2026 di The Voice Kids. Il talent show musicale riservato a bambini a ragazzini condotto da Antonella Clerici su Raiuno ha vissut ...
Matteo Trullu, chi è il vincitore di The Voice Kids 2026: l'intesa da brividi con Nek e la polemica dopo la vittoriaChi ha vinto The Voice Kids 2026. Il 13 Matteo Trullu ha emozionato giuria, pubblico e social col suo talento: La mia grande rivincita ...
E' Matteo Trullo il vincitore dell'edizione numero 4 di "The Voice Kids", il talent condotto da Antonella Clerici. Il concorrente, 13 anni, era nel Team di Nek.
