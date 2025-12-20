Nell’ultimo atto della sesta edizione di The Voice Senior, il momento decisivo è arrivato quando il silenzio dello studio ha lasciato spazio solo alla voce. In quell’istante, Francesco De Siena ha preso possesso del palco e ha trasformato una semplice esibizione in una prova di identità artistica, convincendo pubblico da casa e spettatori presenti in studio. La finale, trasmessa in prima serata e seguita da centinaia di migliaia di telespettatori, ha visto il concorrente del team Nek imporsi con un’interpretazione misurata e intensa, capace di mettere in luce il suo percorso musicale e personale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Hai vinto tu!”. The Voice, sorpresa in finale, pubblico a bocca aperta

Leggi anche: “Hai vinto tu”. Tale e Quale Show, sorpresa in finale

Leggi anche: “Hai vinto tu”. Tale e quale show, l’annuncio di Carlo Conti arriva a fine serata. E che sorpresa per pubblico e concorrenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vittoria Licari, la pensionata che ha vinto «Chi vuol essere milionario»: «Il milione di euro? Mi sono tolta tanti pensieri. Ecco la domanda più difficile»; Laura Pausini trionfa ai Nastri D’argento e fa una dedica alla figlia; Chi ha vinto Chi vuol essere milionario?: la storia delle domande più difficili e le risposte da un milione; Ascolti tv sabato 13 dicembre: Ballando con le Stelle esplode (senza Tu si que vales), Il Volo con la Clerici resiste, Gerry Scotti scappa via.

Le lacrime di Giorgia e la standing ovation del pubblico dell'Ariston: "Hai vinto tu" - Giorgia, sesta classificata al Festival di Sanremo in mezzo alle contestazioni del pubblico dell'Ariston, si commuove fino alle lacrime mentre ritira il premio Tim. repubblica.it

Kids find CEO is their dad, show him DNA test. CEO find their mom, take whole family home & spoil.

"Noooo ma Francesco, Francesco hai vinto, ma che meraviglia!" Quasi non ci crede Nek che al primo colpo nel suo primo anno di giuria a The Voice porta alla vittoria Francesco de Siene della sua squadra tra la commozione generale soprattutto della famiglia - facebook.com facebook

AND THE WINNER IS... FRANCESCO DE SIENA ha vinto questa edizione di #TheVoiceSenior x.com