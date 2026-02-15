Chi ha vinto The Voice Kids 2026 | Matteo Trullu alza il trofeo in finale

Milano, 14 febbraio 2026 – Si è conclusa con tante emozioni l’edizione 2026 di The Voice Kids. Il talent show musicale riservato a bambini a ragazzini condotto da Antonella Clerici su Raiuno ha vissuto il proprio atto finale proprio nella serata degli innamorati, ovvero sabato 14 febbraio. Con un’ultima puntata ricca di esibizioni emozionanti, lacrime, risate e fuochi d’artificio. Ad aver vinto The Voice Kids 2026 è stato Matteo Trullu. Nek vince quindi come coach all’esordio. I finalisti. Quattro concorrenti per ogni squadra erano arrivati in finale. Team Clementino-Rocco Hunt: Andrea Ronga, Raffaello Digilio, Francesco Ambrosi e Annagiulia Fusco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Matteo Trullu ha conquistato il titolo di vincitore di The Voice Kids 4, dopo aver ottenuto il massimo dei voti durante la finale trasmessa su Rai 1.

Gli ascolti televisivi di sabato 10 gennaio 2026 hanno visto confrontarsi due grandi appuntamenti: The Voice Kids su Rai 1 e C’è posta per te su Canale 5.

Uno dei brani più iconici della discografia di Renato Zero, capace di attraversare generazioni e diventare un vero inno nella musica italiana Leonardo canta "I migliori anni della nostra vita" di Renato Zero | #TheVoiceKidsIT Finale facebook

A soli 13 anni il concorrente del Team Nek canta e suona perfettamente i Queen alla finale di #TheVoiceKidsIt #TheVoiceKids x.com