Sandokan replica ultima puntata su Rai Premium | quando rivedere le repliche della fiction con Can Yaman in tv e in streaming

Scopri quando e come rivedere le repliche di Sandokan, la celebre fiction con Can Yaman, su Rai Premium e in streaming. La serie, tornata su Rai 1 dal 1° dicembre 2025, ha conquistato il pubblico con le sue avventure epiche e i protagonisti coinvolgenti. Un'opportunità imperdibile per rivivere le emozioni della Tigre della Malesia e scoprire tutti i dettagli delle puntate in replica.

Sandokan replica in tv e in streaming. La nuova serie Sandokan è tornata su Rai 1 dal 1° dicembre 2025, con protagonista Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, Alessandro Preziosi in quelli di Yanez e Alanah Bloor in quelli di Lady Marianna. La fiction è composta da 8 episodi, distribuiti in quattro prime serate. La serie racconta le origini di Sandokan, ambientata nel Borneo del 1841, in un contesto di lotta tra popoli locali e potenze coloniali. Non è un semplice remake dello sceneggiato con Kabir Bedi del 1976, ma una “origin story” che mostra la nascita del mito, con un ritmo moderno e una prospettiva nuova. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

