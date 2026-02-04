La fiction “La Preside” torna in replica su Rai Premium. La serie, con Luisa Ranieri, racconta la storia vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica. Chi si è perso l’ultima puntata può rivederla in streaming o in replica sulla piattaforma, anche in vista di nuove puntate in arrivo.

La Preside replica, dove e quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri. “La Preside” è la nuova fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri, ispirata alla storia vera della dirigente scolastica Eugenia Carfora. È andata in onda dal 12 gennaio 2026 in quattro puntate. Racconta la storia di Eugenia Liguori, una preside che combatte dispersione scolastica, criminalità minorile e povertà educativa in una periferia difficile di Napoli. Il personaggio è liberamente ispirato alla vera preside Eugenia Carfora di Caivano. Dove e quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri? Ecco quando va in onda La Preside in replica su Rai Premium e in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - La Preside replica ultima puntata su Rai Premium, dove rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri in tv e in streaming

Approfondimenti su La Preside Rai

Scopri quando e come rivedere le repliche di Sandokan, la celebre fiction con Can Yaman, su Rai Premium e in streaming.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LA PRESIDE (2026) | Promo tv della fiction Rai di Luca Miniero con Luisa Ranieri

Ultime notizie su La Preside Rai

Argomenti discussi: La Preside, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni; La Preside, il finale della storia vera che ha commosso tutti: ecco come finisce stasera; La Preside, stasera il finale mozzafiato: tra arresti, attacchi e tradimenti, Eugenia non si arrende; La Preside, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni.

Come finisce La preside? Le anticipazioni dell’ultima puntataScopri come finisce La preside: ecco tutti i dettagli e le anticipazioni su Tutta la verità, l'ultima puntata della fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri. tag24.it

La Preside come finisce, anticipazioni ultima puntata 2 febbraio 2026/ La scelta dolorosa di Vittorio…Anticipazioni ultima puntata La Preside, come finisce la fiction in onda oggi - 2 febbraio 2026 - in prima serata su Rai1. ilsussidiario.net

Il Natale per noi non finirà mai fino a che ci saranno questi film…ora su Rai Premium…chi è con noi - facebook.com facebook