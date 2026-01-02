Manovra 2026 | stanziati 627 milioni per persone con disabilità e caregiver familiari Da gennaio il bando Vita e Opportunità con 370 milioni per autonomia lavorativa e abitativa
La Manovra 2026 prevede uno stanziamento di oltre 627 milioni di euro destinati alle persone con disabilità e ai caregiver familiari. Dal gennaio sarà attivo il bando “Vita e Opportunità”, con 370 milioni di euro per favorire l’autonomia lavorativa e abitativa. Questi interventi intendono migliorare il supporto e la qualità di vita di queste categorie, contribuendo a una maggiore inclusione sociale e autonomia.
La Legge di Bilancio 2026 destina oltre 627 milioni di euro alle persone con disabilità e al riconoscimento dei caregiver familiari. Le risorse finanziano interventi per l'autonomia lavorativa e abitativa, la promozione dell'agricoltura sociale e tutele economiche per i familiari che assistono persone con disabilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Persone con disabilità e caregiver, sostegni per oltre 627 milioni In Manovra stanziate risorse per il riconoscimento degli assistenti familiari. Da gennaio attivo un bando per l’autonomia lavorativa e abitativa dei più fragili #iaea #aiea x.com
