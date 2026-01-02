Manovra 2026 | stanziati 627 milioni per persone con disabilità e caregiver familiari Da gennaio il bando Vita e Opportunità con 370 milioni per autonomia lavorativa e abitativa

La Manovra 2026 prevede uno stanziamento di oltre 627 milioni di euro destinati alle persone con disabilità e ai caregiver familiari. Dal gennaio sarà attivo il bando “Vita e Opportunità”, con 370 milioni di euro per favorire l’autonomia lavorativa e abitativa. Questi interventi intendono migliorare il supporto e la qualità di vita di queste categorie, contribuendo a una maggiore inclusione sociale e autonomia.

Manovra 2026, maxi-emendamento del governo. Dagli affitti ai dividendi: cosa cambia - Secondo quanto riferito dalle opposizioni, che chiedono ora di avere il giusto tempo per il confronto in Commissione Bilancio, questi interventi varrebbero complessivamente un miliardo di euro e sono ... tg24.sky.it

Manovra 2026, respinti 105 emendamenti/ Oro Bankitalia-Stato, quote Mes, Piano Casa: tutti i nodi del Governo - Chigi e la "tagliola" sugli emendamenti: cosa entra, cosa no, cosa viene rimandato DUE ORE DI VERTICE A PALAZZO CHIGI: COSA È EMERSO DAL ... ilsussidiario.net

Stanziati i finanziamenti nella Manovra per la transizione a sistemi di allevamento senza gabbie, dopo anni di pressione da parte delle organizzazioni animaliste che si sono riunite sotto il nome di "End the Cage Age" a livello internazionale. - facebook.com facebook

Persone con disabilità e caregiver, sostegni per oltre 627 milioni In Manovra stanziate risorse per il riconoscimento degli assistenti familiari. Da gennaio attivo un bando per l’autonomia lavorativa e abitativa dei più fragili #iaea #aiea x.com

