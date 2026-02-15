Terrificante incidente tra imbarcazioni in gara | Qualcosa di mostruoso in due finiscono in ospedale

Un grave incidente si è verificato durante una regata della SailGP al largo di Auckland, causato da una virata improvvisa dell’imbarcazione neozelandese. La barca ha colpito quella francese, rompendola in due e facendo finire due velisti in ospedale. Testimoni riferiscono di aver visto un impatto violento, con pezzi di fibra di vetro che volavano nell’aria.

Pauroso incidente durante una delle regate della SailGP al largo di Auckland in Nuova Zelanda. Improvvisamente l'imbarcazione neozelandese ha virato di 90 gradi schiantandosi su quella francese spezzandola in due. Due uomini dell'equipaggio in ospedale, uno con la frattura scomposta di entrambe le gambe: "Spaventoso, inspiegabile".