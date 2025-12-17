Incidente tra auto e biciclette a Cepagatti due persone finiscono in ospedale

Un incidente tra auto e biciclette si è verificato questa mattina a Villanova di Cepagatti, coinvolgendo due uomini di 50 anni. Le loro condizioni hanno richiesto il trasporto in ospedale per le cure del caso. L’evento ha attirato l’attenzione della comunità, evidenziando l’importanza della sicurezza sulle strade. Polizia e soccorritori sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

