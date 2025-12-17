Incidente tra auto e biciclette a Cepagatti due persone finiscono in ospedale
Un incidente tra auto e biciclette si è verificato questa mattina a Villanova di Cepagatti, coinvolgendo due uomini di 50 anni. Le loro condizioni hanno richiesto il trasporto in ospedale per le cure del caso. L’evento ha attirato l’attenzione della comunità, evidenziando l’importanza della sicurezza sulle strade. Polizia e soccorritori sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.
Due uomini di 50 anni sono finiti in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente tra un'automobile e due bici avvenuto nella mattinata di mercoledì 17 dicembre a Villanova di Cepagatti.Lo scontro in via Amerigo Vespucci, non distante dal ristorante La Rotonda. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
