Scosse di terremoto in Sicilia oltre al ciclone Harry la più forte di magnitudo 3,6 a Militello Rosmarino

In Sicilia, oltre all’impatto del ciclone Harry, si sono registrate diverse scosse di terremoto, con la più intensa di magnitudo 3,6 a Militello Rosmarino. La sequenza sismica ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Non bastasse il ciclone Harry, in Sicilia si sono verificate diverse scosse di terremoto. La più forte, di magnitudo 3,6, è stata registrata a Militello Rosmarino, nella provincia di Messina. Oltre al Messinese, la terra ha tremato anche a Randazzo, nella provincia di Catania, sempre in Sicilia. Le scosse di terremoto in provincia di Messina Terremoto anche in provincia di Catania Ciclone Harry in Sicilia: la situazione Le scosse di terremoto in provincia di Messina Le scosse di terremoto nella provincia di Messina hanno preso il via nella serata di martedì 20 gennaio e, più precisamente, alle ore 22,45, quando è stata registrata una scossa di magnitudo 3 con epicentro a 3 km da Militello Rosmarino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Terremoto a Messina, nuove scosse di magnitudo 2.1 e 3.5: avvertite in provincia dalla popolazioneNuove scosse a Messina: magnitudo 3.5 a Militello Rosmarino e 2.7 a Alcara li Fusi. fanpage.it

Terremoto, nuove scosse nel Messinese: la più forte di magnitudo 3.6. https://www.ilfattonisseno.it/2026/01/terremoto-nuove-scosse-nel-messinese-la-piu-forte-di-magnitudo-3-6/ - facebook.com facebook

