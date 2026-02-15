Terracina | Denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale aveva un provvedimento di rimpatrio mai notificato
A Terracina, un uomo di 48 anni ha provocato un arresto dopo aver insultato e minacciato i carabinieri, mentre si scagliava contro di loro in un bar. La sua azione ha rischiato di complicare ulteriormente la situazione, soprattutto perché era in possesso di un provvedimento di rimpatrio che non gli era stato ancora notificato. La denuncia per oltraggio e minacce arriva proprio a causa di questa condotta aggressiva.
Terracina, insulti e minacce ai carabinieri: l’uomo con provvedimento di rimpatrio non notificato. Un uomo di 48 anni è stato denunciato a Terracina per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale dopo aver creato disturbo in un bar e aver inveito contro i carabinieri giunti per riportare l’ordine. L’episodio, avvenuto nella serata di venerdì 13 febbraio, ha rivelato che l’uomo era già destinatario di un provvedimento di rimpatrio emesso dal questore di Latina, ma mai formalmente notificato. La dinamica dell’intervento e l’escalation di tensione. La vicenda si è svolta in un bar del centro di Terracina, una località balneare del Lazio.🔗 Leggi su Ameve.eu
