Spaccio e oltraggio a pubblico ufficiale due denunce
Durante le festività, i carabinieri hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza pubblica. In questo contesto, sono state presentate due denunce: una per spaccio di sostanze stupefacenti e un’altra per oltraggio a pubblico ufficiale. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine e prevenire comportamenti illegali sul territorio.
Durante le festività i carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire prevenzione e sicurezza. In particolare i servizi hanno portato a denunciare due persone. Nel dettaglio i militari della stazione carabinieri di Brisighella hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 44 anni residente a Faenza ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato alla guida della sua autovettura a seguito di una manovra sospetta posta in atto per eludere il controllo, l’uomo è stato trovato nella disponibilità di più di 50 grammi di sostanza stupefacente, in parte rinvenuta sull’auto e in parte nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
