Collescipoli Biennale d’arte speciale ‘San Valentino’ | L’incontro | persone culture TUTTI I PARTECIPANTI

Dal 1 al 7 febbraio, il chiostro di Santa Cecilia a Collescipoli si trasforma in un palcoscenico d’arte internazionale. La Biennale d’arte di Roma organizza una mostra speciale dedicata a ‘L’incontro: persone, culture’. Tutto il pubblico potrà vedere opere che celebrano l’incontro tra diverse culture e persone, in un evento che si svolge nella suggestiva sala Garibaldi. L’evento vuole mettere in luce come l’arte possa unire e creare dialogo tra mondi diversi.

Dal 1 al 7 febbraio la mostra negli spazi del chiostro di Santa Cecilia. Partecipa fuori concorso il maestro messicano Samuel Garcia Una edizione speciale per la Biennale d’arte internazionale di Roma. Dal 1 al 7 febbraio il chiostro di Santa Cecilia di Collescipoli – sala Garibaldi - ospiterà la mostra ‘L’incontro: persone, culture’. Partecipa fuori concorso il maestro messicano Samuel Garcia, il quale ha realizzato un’opera che verrà donata al Comune di Terni. A tal proposito la curatrice Anna Peretti del Ciac spiega che: “La mostra di selezione prevede un premio unico, in vista della biennale d’arte di Roma che si terrà nel mese di maggio, nell’area archeologica del Domiziano.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

