Tradizione e Innovazione | Mostra Internazionale di Arte Contemporanea

Mostra Internazionale di Arte Contemporanea “TRADIZIONE E INNOVAZIONE — Il dialogo senza tempo dell’arte contemporanea” 6 – 14 dicembre 2024 Chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Napoli L’arte contemporanea incontra la memoria In un’epoca dominata dalla velocità, dal digitale e da trasformazioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Tradizione e Innovazione: Mostra Internazionale di Arte Contemporanea

News recenti che potrebbero piacerti

La scuola riapre con l’obiettivo di coniugare tradizione teatrale e innovazione, punto di riferimento per la formazione artistica e culturale - facebook.com Vai su Facebook

beverfood.com/kaiserdom-birr… #Kaiserdom: tradizione, innovazione e responsabilità ambientale #BeerLovers #BrewersLounge #Brewrise #Dealcolizzazione #FamigliaWörner #FelixWörner #KaiserdomBrewery #ResponsabilitàAmbientale #Sostenibilità #T Vai su X

‘Tradizione e Innovazione’ alla Chiesa di Santa Maria di Portosalvo - Dal 6 al 16 dicembre presso la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Napoli, in via Alcide de Gasperi n. Segnala expartibus.it

Roadshow 'Tradizione e Innovazione' fa tappa a Torino: eccellenza italiana in mostra - Una nuova tappa del Roadshow "Tradizione e Innovazione: l'eccellenza italiana si rinnova", il progetto promosso dalla Made in Italy Community per raccontare le migliori storie d'impresa del Paese e ... quotidiano.net scrive

Shanghai Fashion Week: i designer emergenti da scoprire tra creatività, tradizione, innovazione e qualità globale - Ogni anno, Shanghai si trasforma in un vero e proprio epicentro della moda internazionale grazie alla Shanghai Fashion Week tenutasi dal 9 – 16 ottobre 2025, è stato un evento che non è solo una passe ... firstonline.info scrive