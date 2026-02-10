Terni maratona di San Valentino da record | Oltre duemila iscritti Chiediamo comprensione e pazienza ai cittadini

La maratona di San Valentino a Terni ha superato ogni aspettativa. Oltre duemila persone si sono già iscritte, e il numero potrebbe aumentare ancora. L’evento, alla sua quindicesima edizione, si è tenuto martedì mattina a palazzo Spada, con molti partecipanti pronti a sfidare i propri limiti. I cittadini sono avvertiti: ci saranno disagi e si chiedono pazienza e comprensione.

Un'edizione da record, con oltre duemila iscritti, numero provvisorio destinato a crescere. La quindicesima edizione della Maratona di San Valentino è stata presentata a palazzo Spada nel corso della mattinata di martedì 10 febbraio. Hanno partecipato gli assessori Alessandra Salinetti, Viviana.

