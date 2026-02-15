Terni | bambini ridisegnano Sant’Agnese con l’arte | un progetto per sentirsi parte della città e donare colore

Sabato 14 febbraio 2026, i bambini della scuola dell’infanzia Luigi Nobili hanno portato in strada le loro opere d’arte, ridisegnando la parete di Sant’Agnese a Terni. Questa iniziativa nasce dall’intento di coinvolgere i più piccoli nel decorare il quartiere e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Con pennelli e colori vivaci, i bambini hanno trasformato un muro triste in un’installazione piena di allegria e vitalità, donando un tocco di colore alla zona.

Terni: I Bambini della Luigi Nobili Ridisegnano Sant’Agnese con Creatività e Colore. Una ventata di entusiasmo e colore ha trasformato il quartiere Sant’Agnese di Terni sabato 14 febbraio 2026, grazie a un’iniziativa speciale: i bambini della scuola dell’infanzia Luigi Nobili hanno portato le loro creazioni artistiche direttamente nel cuore del quartiere, unendo arte, comunità e un rinnovato senso di appartenenza. Nonostante una pioggia annunciata con il 95% di probabilità e un vento di 5.4 nodi da sud-est, l’evento, parte del progetto “Tutta mia la città: piccole mani, grandi idee”, ha rappresentato un momento di forte coesione e un esempio di cittadinanza attiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

I bambini della scuola Luigi Nobili hanno preso il controllo del quartiere Sant’Agnese a Terni, portando allegria e idee innovative.

