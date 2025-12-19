Terni inaugura un nuovo locale | Un posto dove sentirsi parte di qualcosa e dove l’energia diventa atmosfera
A Terni nasce un nuovo punto di incontro: l’Aura Club, pronto ad accoglierti in strada di Sabbione. Un luogo dove l’energia si trasforma in atmosfera, creando un’esperienza unica di socialità e divertimento. L’inaugurazione, prevista per le 23:30, promette di essere un evento imperdibile, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nel cuore della città.
Un nuovo locale è pronto a debuttare a Terni. A partire dalle 23,30 infatti è prevista l’inaugurazione dell’Aura Club in strada di Sabbione. Dall’idea di un gruppo di giovani è nato il progetto ambizioso con l’obiettivo di far trascorrere momenti di divertimento ai presenti. Negli scorsi anni il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
