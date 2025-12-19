Terni inaugura un nuovo locale | Un posto dove sentirsi parte di qualcosa e dove l’energia diventa atmosfera

A Terni nasce un nuovo punto di incontro: l’Aura Club, pronto ad accoglierti in strada di Sabbione. Un luogo dove l’energia si trasforma in atmosfera, creando un’esperienza unica di socialità e divertimento. L’inaugurazione, prevista per le 23:30, promette di essere un evento imperdibile, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nel cuore della città.

Terni, i primi giorni di rinascita del mercato coperto in centro. Parlano gli operatori degli stand di Largo Manni - È l’immagine che meglio racconta la trasformazione a Terni di Largo Manni grazie al nuovo mercato coperto Campagna Amica di ... corrieredellumbria.it

Terni. Nuovo ospedale, Bandecchi offre l'area dell'aviosuperficie: «Non voglio speculazioni» - TERNI Il sindaco di Terni, nonché presidente della Provincia, Stefano Bandecchi "mena" a destra e sinistra, e ce le ha per tutti: dai politici locali a presunti speculatori pronti a fare affari con la ... ilmessaggero.it

Si è tenuta all’ospedale di Terni la conferenza stampa di inaugurazione della nuova TAC intraoperatoria di neurochirurgia. Un macchinario che conferma una strategia orientata all’innovazione, alla sicurezza e alla qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai ci - facebook.com facebook

