Tutta mia la città | piccole mani grandi idee | i bambini della Luigi Nobili animano il quartiere Sant’Agnese a Terni

I bambini della scuola Luigi Nobili hanno preso il controllo del quartiere Sant’Agnese a Terni, portando allegria e idee innovative. La loro iniziativa, intitolata “Tutta mia la città: piccole mani, grandi idee”, è nata per celebrare la festa di San Valentino e ha coinvolto decine di famiglie. Durante la mattinata, hanno dipinto muri, allestito bancarelle e organizzato giochi all’aperto, trasformando le strade in un grande spazio di creatività. Il quartiere si è riempito di colori e di musica, grazie alla partecipazione attiva dei bambini.

Una mattinata di colori, creatività e partecipazione ha animato il quartiere Sant'Agnese di Terni, in occasione della festività del patrono San Valentino. Protagonisti dell'iniziativa sono stati i bambini della scuola dell'infanzia Luigi Nobili di via fratelli Rosselli 11C, dell'istituto comprensivo "G. Oberdan", che hanno portato nel quartiere i frutti di un percorso educativo e creativo costruito nel tempo. L'uscita rientra nel progetto "Tutta mia la città: piccole mani, grandi idee" che mira alla costruzione e all'attuazione di percorsi di partecipazione e co-progettazione in sei diverse aree cittadine.