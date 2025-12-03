Turismo 2025 presenze in crescita mentre gli arrivi rallentano

Istat: nel terzo trimestre presenze +2,5% e arrivi -0,9%. Stranieri in aumento, italiani quasi stabili. Extra-alberghiero più vivace degli hotel. l terzo trimestre 2025, tradizionalmente il periodo più intenso per il turismo italiano, si chiude con un bilancio positivo, anche se non privo di contrasti. Secondo i dati diffusi dall’Istat, tra luglio e settembre le presenze negli esercizi ricettivi crescono del 2,5%, mentre gli arrivi scendono dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un quadro che racconta di vacanze più lunghe ma con un numero leggermente inferiore di turisti. A trainare la stagione è soprattutto la componente straniera, sempre più determinante per l’economia turistica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Turismo 2025, presenze in crescita mentre gli arrivi rallentano

