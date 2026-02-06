Cane antidroga scova hashish e cocaina in carcere a Salerno

Da anteprima24.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, un cane antidroga della Polizia Penitenziaria ha trovato hashish e cocaina in un carcere di Salerno. Spike, il pastore tedesco, ha fiutato le sostanze nascoste in una cella. È il secondo sequestro di droga in poche settimane in quella struttura. La scoperta ha portato all’arresto di alcuni detenuti coinvolti nel traffico. La polizia continua a lavorare per mantenere il carcere più sicuro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un sequestro di sostanze stupefacenti in carcere, questa volta a Salerno, grazie al fiuto di Spike, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria. Spike è riuscito a scovare, in un deposito frequentato dai cosiddetti “detenuti lavoranti”, 100 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina, impedendo così che le sostanze finissero nella disponibilità dei carcerati. ll sindacato Uspp, con il segretario nazionale Del Sorbo e quello regionale Auricchio, si complimenta con il gruppo cinofili del distaccamento di Avellino e con gli agenti del carcere di Salerno “ per la brillante operazione: la polizia penitenziaria, ancora una volta, ha dimostrato l’efficacia del proprio lavoro nella tutela della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, continuando così a rappresentare un presidio indispensabile dello Stato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

cane antidroga scova hashish e cocaina in carcere a salerno

© Anteprima24.it - Cane antidroga scova hashish e cocaina in carcere a Salerno

Approfondimenti su Salerno Carcere

Controlli antidroga dei Carabinieri nelle scuole di Faenza: il fiuto di "Draco" scova alcuni grammi di hashish

Durante controlli antidroga nelle scuole di Faenza, i Carabinieri con il supporto dei cani antidroga hanno individuato alcuni grammi di hashish, contribuendo a garantire un ambiente scolastico più sicuro.

Firenze, controlli antidroga: spaccio di hashish e cocaina. Due arresti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Salerno Carcere

Argomenti discussi: Cocaina, il cane antidroga Rey trova più di 50 grammi nascosti nell'interruttore della luce; Controlli antidroga: il cane Zico trova hashish ed ecstasy e fa arrestare un 31enne; Cane antidroga scova hashish e cocaina in carcere a Salerno; Un pezzo di fumo nel magazzino abbandonato, ma il cane lo trova.

cane antidroga scova hashishSalerno, cane antidroga scova hashish e cocaina in carcereGrazie al fiuto di Spike, il cane antidroga della polizia penitenziaria di Salerno, sono stati trovati 100 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina che erano in un deposito frequentato ... ilmattino.it

cane antidroga scova hashishControlli antidroga nelle scuole di Faenza: il fiuto del cane Draco scova 3 grammi di hashishProsegue l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso il mondo della scuola e la tutela degli studenti. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia ... ravennanotizie.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.