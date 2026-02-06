Cane antidroga scova hashish e cocaina in carcere a Salerno

Questa mattina, un cane antidroga della Polizia Penitenziaria ha trovato hashish e cocaina in un carcere di Salerno. Spike, il pastore tedesco, ha fiutato le sostanze nascoste in una cella. È il secondo sequestro di droga in poche settimane in quella struttura. La scoperta ha portato all’arresto di alcuni detenuti coinvolti nel traffico. La polizia continua a lavorare per mantenere il carcere più sicuro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un sequestro di sostanze stupefacenti in carcere, questa volta a Salerno, grazie al fiuto di Spike, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria. Spike è riuscito a scovare, in un deposito frequentato dai cosiddetti “detenuti lavoranti”, 100 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina, impedendo così che le sostanze finissero nella disponibilità dei carcerati. ll sindacato Uspp, con il segretario nazionale Del Sorbo e quello regionale Auricchio, si complimenta con il gruppo cinofili del distaccamento di Avellino e con gli agenti del carcere di Salerno “ per la brillante operazione: la polizia penitenziaria, ancora una volta, ha dimostrato l’efficacia del proprio lavoro nella tutela della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, continuando così a rappresentare un presidio indispensabile dello Stato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cane antidroga scova hashish e cocaina in carcere a Salerno Approfondimenti su Salerno Carcere Controlli antidroga dei Carabinieri nelle scuole di Faenza: il fiuto di "Draco" scova alcuni grammi di hashish Durante controlli antidroga nelle scuole di Faenza, i Carabinieri con il supporto dei cani antidroga hanno individuato alcuni grammi di hashish, contribuendo a garantire un ambiente scolastico più sicuro. Firenze, controlli antidroga: spaccio di hashish e cocaina. Due arresti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Salerno Carcere Argomenti discussi: Cocaina, il cane antidroga Rey trova più di 50 grammi nascosti nell'interruttore della luce; Controlli antidroga: il cane Zico trova hashish ed ecstasy e fa arrestare un 31enne; Cane antidroga scova hashish e cocaina in carcere a Salerno; Un pezzo di fumo nel magazzino abbandonato, ma il cane lo trova. Salerno, cane antidroga scova hashish e cocaina in carcereGrazie al fiuto di Spike, il cane antidroga della polizia penitenziaria di Salerno, sono stati trovati 100 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina che erano in un deposito frequentato ... ilmattino.it Controlli antidroga nelle scuole di Faenza: il fiuto del cane Draco scova 3 grammi di hashishProsegue l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso il mondo della scuola e la tutela degli studenti. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia ... ravennanotizie.it Grazie all’ausilio di un cane antidroga sono stati recuperati oltre 100 grammi di hashish....... facebook Maqui il cane antidroga della polizia locale di Genova scova funghi allucinogeni e maijuana. Due arresti #amt #genova #polizialocale #sicurezza x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.