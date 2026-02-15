Tentato rapimento di una bambina al supermercato a Bergamo i genitori pensavano volesse ucciderla
Un uomo ha tentato di portare via una bambina al supermercato di Bergamo, e i genitori credono che volesse farle del male. La coppia era presente con la figlia quando il sospettato si è avvicinato con intenzioni minacciose. La madre e il padre hanno raccontato di aver avuto molta paura e di essere ancora scioccati per quanto accaduto. La polizia sta indagando sui dettagli dell'episodio.
I genitori della bambina che un uomo a tentato di rapire in un supermercato a Bergamo sono ancora molto scossi. I due hanno raccontato di aver avuto molta paura e di aver temuto che il 47enne volesse farle del male. La coppia ha detto che sono stati attimi concitati. L’aggressore, un 47enne di origine romena senza fissa dimora, è stato bloccato e arrestato dalla polizia intervenuta sul posto. Il racconto dei genitori della bimba Il tentato rapimento e il ferimento della bimba L'interrogatorio del 47enne arrestato Il racconto dei genitori della bimba “Sono stati attimi concitati, siamo profondamente scossi“, hanno detto i genitori della bambina che un 47enne ha tentato di rapire al supermercato. 🔗 Leggi su Virgilio.it
