bergamo il video del tentato rapimento di una bambina in un supermercato

A Bergamo, un uomo rumeno senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo nel supermercato, e le telecamere hanno catturato i momenti dell’episodio. La Polizia di Stato ha fermato subito il sospettato, che ora si trova in custodia. La bambina è rimasta illesa, ma l’episodio ha suscitato grande paura tra i clienti del negozio.
(LaPresse) La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino rumeno senza fissa dimora, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona e lesioni aggravate ai danni di una bambina di un anno e mezzo. L’uomo, privo di precedenti, avrebbe cercato di sottrarre la piccola mentre la famiglia stava uscendo da un supermercato cittadino intorno alle 13:00. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore ha afferrato la bambina per le gambe tentando di trascinarla all’interno del centro commerciale. La madre si è opposta con forza, mentre il padre e alcuni passanti, insieme al personale di vigilanza, sono intervenuti per bloccare l’uomo fino all’arrivo della polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
