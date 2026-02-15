Rapimento in supermercato | un uomo tenta di strappare una bambina ai genitori

Un uomo ha tentato di portare via una bambina dai genitori nel supermercato di Bergamo, spinto dalla paura di perdere il controllo. La scena si è svolta tra gli scaffali, quando il bambino era intento a scegliere dei dolci. La madre ha reagito prontamente, attirando l’attenzione di altri clienti che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare l’uomo prima che potesse portare via la bambina. La famiglia era in negozio per fare la spesa del fine settimana.

"> Attimi di terrore in un supermercato di Bergamo. All’ora di pranzo del 14 febbraio, il supermercato di Bergamo è diventato teatro di un drammatico tentativo di sequestro. Una famiglia composta da madre, padre e una bambina di un anno e mezzo stava uscendo dal negozio quando ha incrociato un uomo che ha agito in modo impulsivo e violento. Intorno alle 13, mentre la famiglia si preparava a lasciare il punto vendita, l’aggressore ha afferrato la piccola per le gambe, tentando di portarla via. La scena, durata pochi attimi, è stata percepita dai genitori come un’eternità, con il clima di tensione che ha invaso l’intera area. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

A Bergamo, un uomo rumeno senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo nel supermercato, e le telecamere hanno catturato i momenti dell’episodio.

Un senzatetto ha tentato di portare via una bambina alla madre al supermercato, e la rabbia dell’uomo ha causato la rottura di una gamba alla piccola.

