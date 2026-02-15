Rapimento in supermercato | un uomo tenta di strappare una bambina ai genitori
Un uomo ha tentato di portare via una bambina dai genitori nel supermercato di Bergamo, spinto dalla paura di perdere il controllo. La scena si è svolta tra gli scaffali, quando il bambino era intento a scegliere dei dolci. La madre ha reagito prontamente, attirando l’attenzione di altri clienti che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare l’uomo prima che potesse portare via la bambina. La famiglia era in negozio per fare la spesa del fine settimana.
Attimi di terrore in un supermercato di Bergamo. All'ora di pranzo del 14 febbraio, il supermercato di Bergamo è diventato teatro di un drammatico tentativo di sequestro. Una famiglia composta da madre, padre e una bambina di un anno e mezzo stava uscendo dal negozio quando ha incrociato un uomo che ha agito in modo impulsivo e violento. Intorno alle 13, mentre la famiglia si preparava a lasciare il punto vendita, l'aggressore ha afferrato la piccola per le gambe, tentando di portarla via. La scena, durata pochi attimi, è stata percepita dai genitori come un'eternità, con il clima di tensione che ha invaso l'intera area.
Bergamo, il video del tentato rapimento di una bambina in un supermercato
A Bergamo, un uomo rumeno senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo nel supermercato, e le telecamere hanno catturato i momenti dell’episodio.
Terrore al supermercato: senzatetto tenta di strappare una bimba alla madre e nella furia rompe una gamba alla piccola
Un senzatetto ha tentato di portare via una bambina alla madre al supermercato, e la rabbia dell'uomo ha causato la rottura di una gamba alla piccola.
Bergamo, le impressionanti immagini del tentato rapimento di una bimba in un supermercato - video Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio, mamma e figlia uscivano tranquillamente dal supermercato, mano nella mano. La spese appena fatta. Poco più in là infatti si trovava il padre con il carrello pieno
Tentato rapimento al supermercato: strappa la figlia alla mamma e le rompe un femore Attimi terrore per una donna: uno sconosciuto ha tentato di portarle via la figlia, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto
