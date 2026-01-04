File ' rubati' a Gian Gaetano Bellavia la replica dell' ex dipendente accusata | Affermazioni di estrema gravità

In risposta alle recenti affermazioni di Gian Gaetano Bellavia, il commercialista e consulente di pubblici ministeri e giudici, l'ex dipendente ha replicato evidenziando che le sue dichiarazioni sono “estremamente gravi” e prive di fondamento. La vicenda riguarda dei file sottratti, e le parti coinvolte si confrontano ora sulla veridicità di quanto accaduto. La situazione resta sotto attenta osservazione, con attenzione a eventuali sviluppi legali e investigativi.

Affermazioni di "estrema gravità, oltre che del tutto inveritiere" quelle di Gian Gaetano Bellavia, commercialista consulente di pm, giudici e di Report. Affermazioni che "riguardano direttamente l'operato della procura della Repubblica di Milano". Lo scrive in una nota l'avvocato Andrea Puccio a.

