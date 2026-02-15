Tentato rapimento al supermercato femore rotto per la bimba Arrestato il 37enne la sindaca | Fatto gravissimo
Un uomo di 37 anni ha tentato di rapire una bambina al supermercato Esselunga di Bergamo il 14 febbraio, provocandole la rottura del femore. La polizia ha arrestato il sospettato poco dopo l’incidente, che ha spinto la sindaca a definire l’accaduto “fatto gravissimo”. La piccola, ora a casa e in buona salute grazie all’affetto della famiglia, ha vissuto un momento di grande paura.
IL CASO. Con il femore rotto è a casa, circondata dall’affetto della sua famiglia la bimba coinvolta nel grave episodio avvenuto a Bergamo il 14 febbraio, all’Esselunga di via Corridoni. La bimba di un anno e mezzo è a casa e le sue condizioni sono buone nonostante il grande choc: la piccola ha riportato la frattura al femore e la gamba è ora ingessata. Mamma e figlia sono state protagoniste di un grave episodio di cronaca avvenuto alle 13 di sabato 14 febbraio nel supermercato Esselunga di via Corridoni, a Bergamo. Nel frattempo il romeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato dalla polizia per il tentato sequestro della piccola. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Bergamo, tentato rapimento di una bimba: femore rotto durante la colluttazione, aggressore arrestato.
Un uomo ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo davanti a un supermercato di Bergamo sabato pomeriggio, provocandole una frattura al femore durante la lotta.
La bimba strappata dalla mano della madre, la reazione del padre e la raffica di pugni: le immagini del tentato rapimento al supermercato – Il video
Una donna ha tentato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, scatenando una reazione violenta da parte del padre, che ha colpito l'uomo con una raffica di pugni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Terrore a Bergamo: tenta di strappare bimba di 18 mesi alla madre al supermercato. Arrestato 37enne; La bimba strappata dalla mano della madre, la reazione del padre e la raffica di pugni: le immagini del tentato rapimento al supermercato - Il video; Cerca di rapire una bambina di 1 anno e mezzo e le rompe il femore. Il video; Aggredisce e tenta di rapire una bimba, arrestato a Bergamo.
Bergamo, le impressionanti immagini del tentato rapimento di una bimba in un supermercato - videoSono state le telecamere di sicurezza di un supermercato di Bergamo a riprendere il tentativo di rapimento - da parte di un rumeno incensurato e senza fissa dimora - di una bimba di un anno e mezzo. U ... tg.la7.it
Tentato rapimento al supermercato: strappa la figlia alla mamma e le rompe un femoreAttimi terrore per una donna: uno sconosciuto ha tentato di portarle via la figlia, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto ... notizie.it
Tentato rapimento di una bimba di 18 mesi all’ingresso di un supermercato a Bergamo: arrestato rumeno senza precedenti facebook
Bergamo, il video del tentato rapimento di una bimba al supermercato #videoevidenza x.com