Tentato rapimento al supermercato femore rotto per la bimba Arrestato il 37enne la sindaca | Fatto gravissimo

Un uomo di 37 anni ha tentato di rapire una bambina al supermercato Esselunga di Bergamo il 14 febbraio, provocandole la rottura del femore. La polizia ha arrestato il sospettato poco dopo l’incidente, che ha spinto la sindaca a definire l’accaduto “fatto gravissimo”. La piccola, ora a casa e in buona salute grazie all’affetto della famiglia, ha vissuto un momento di grande paura.

IL CASO. Con il femore rotto è a casa, circondata dall'affetto della sua famiglia la bimba coinvolta nel grave episodio avvenuto a Bergamo il 14 febbraio, all'Esselunga di via Corridoni. La bimba di un anno e mezzo è a casa e le sue condizioni sono buone nonostante il grande choc: la piccola ha riportato la frattura al femore e la gamba è ora ingessata. Mamma e figlia sono state protagoniste di un grave episodio di cronaca avvenuto alle 13 di sabato 14 febbraio nel supermercato Esselunga di via Corridoni, a Bergamo. Nel frattempo il romeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato dalla polizia per il tentato sequestro della piccola.

Un uomo ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo davanti a un supermercato di Bergamo sabato pomeriggio, provocandole una frattura al femore durante la lotta.

Una donna ha tentato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, scatenando una reazione violenta da parte del padre, che ha colpito l'uomo con una raffica di pugni.

