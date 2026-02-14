Bergamo tentato rapimento di una bimba | femore rotto durante la colluttazione aggressore arrestato
Un uomo ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo davanti a un supermercato di Bergamo sabato pomeriggio, provocandole una frattura al femore durante la lotta. La piccola è caduta a terra e si è ferita gravemente mentre cercava di sfuggire all’aggressore, che è stato subito fermato dalle forze dell’ordine. La bambina è stata portata in ospedale e le sue condizioni sono stabili.
Bergamo Sotto Shock: Tentativo di Rapimento e Frattura al Femore per una Bambina di Un Anno e Mezzo. Un drammatico episodio ha scosso Bergamo sabato 14 febbraio 2026, quando un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo all’uscita di un supermercato, provocandole una frattura al femore durante la colluttazione. L’aggressore, un cittadino romeno senza precedenti penali, è stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine. Dinamica dell’Aggressione e Intervento Tempestivo. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13:00, mentre i genitori della piccola stavano concludendo la spesa in un supermercato della città.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bergamo: afferra una bimba per le gambe e cerca di portarla via alla madre, arrestato. La piccola ha un femore rotto
A Bergamo, un uomo ha aggredito una bambina di un anno e mezzo cercando di portarla via dalla madre, e le ha rotto il femore nel tentativo.
Tenta di sequestrare bimba di un anno e le rompe il femore, arrestato a Bergamo
Un uomo di 37 anni senza fissa dimora ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato di Bergamo, rompendo il femore della piccola nel tentativo.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo e le rompe una gamba: arrestato; Roma, tentato rapimento in una materna a Monteverde: caccia alla finta baby sitter. Valditara: Gravissimo.
tentato rapimento a Bergamo: fermato un uomo dopo l'aggressione a una bambinaa Bergamo un uomo ha cercato di sottrarre una bimba all'ingresso di un supermercato: bloccato dai genitori e dal personale, è stato arrestato e la piccola ricoverata per una frattura ... notizie.it
Bergamo, bambina di 1 anno e mezzo vittima di tentato rapimento da parte di un uomo che le rompe una gambaMomenti di panico a Bergamo, dove un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, causando alla piccola la frattura del femore. Il fatto si è verificato in via Corridoni, davanti a un ... virgilio.it
Arrestato dalla polizia a Bergamo un cittadino rumeno, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, nonché di lesioni personali aggravate. Intorno alle 13 facebook
Tenta di sottrarre bimba alla madre in un supermercato, arrestato. A Bergamo, la piccola ha riportato la frattura di un femore #ANSA x.com