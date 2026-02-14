Bergamo tentato rapimento di una bimba | femore rotto durante la colluttazione aggressore arrestato

Un uomo ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo davanti a un supermercato di Bergamo sabato pomeriggio, provocandole una frattura al femore durante la lotta. La piccola è caduta a terra e si è ferita gravemente mentre cercava di sfuggire all’aggressore, che è stato subito fermato dalle forze dell’ordine. La bambina è stata portata in ospedale e le sue condizioni sono stabili.

Bergamo Sotto Shock: Tentativo di Rapimento e Frattura al Femore per una Bambina di Un Anno e Mezzo. Un drammatico episodio ha scosso Bergamo sabato 14 febbraio 2026, quando un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo all’uscita di un supermercato, provocandole una frattura al femore durante la colluttazione. L’aggressore, un cittadino romeno senza precedenti penali, è stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine. Dinamica dell’Aggressione e Intervento Tempestivo. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13:00, mentre i genitori della piccola stavano concludendo la spesa in un supermercato della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

