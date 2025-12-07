Furto al supermercato scatta la denuncia | recuperate oltre 100 bottiglie di alcolici
La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato in stato di libertà due uomini ritenuti responsabili di furto e ricettazione, dopo il ritrovamento di oltre cento bottiglie di liquori e vino all’interno del furgone sul quale viaggiavano. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in zona Madonna. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
