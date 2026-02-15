Tentato furto da un milione di euro in un hotel di Milano | nella stanza dell' americano gioielli e orologi
Un uomo americano ha tentato di rubare gioielli e orologi per un milione di euro in un hotel di Milano, probabilmente spinto dal desiderio di racimolare una grossa somma in poco tempo. Durante il tentativo, è entrato nella stanza di un ospite senza autorizzazione, ma è stato intercettato e fermato dalla polizia prima di riuscire a portare via gli oggetti di valore. La polizia ha trovato il ladro ancora sul posto, mentre cercava di nascondersi tra i corridoi dell’albergo.
Tentato furto in un hotel di lusso nel cuore della città nel tardo pomeriggio di ieri, 14 febbraio. Un uomo è stato arrestato dalla polizia locale dopo aver cercato di impossessarsi di gioielli e orologi di grande valore custoditi in una stanza. L'episodio è avvenuto intorno alle 18 in corso di Porta Venezia, quando una pattuglia è stata attirata dalla concitazione proveniente dal cortile di un albergo a cinque stelle affacciato sulla strada. Poco prima, un uomo, colombiano di 39 anno, sarebbe entrato nella struttura insieme a un complice riuscendo ad accedere al secondo piano.
Fullkrug, ladri nella stanza d’albergo dell’attaccante del Milan: rubati orologi e gioielli del valore di 500mila euro
Nella notte, ladri sono entrati nella stanza d’albergo di Fullkrug, attaccante del Milan, e hanno rubato orologi e gioielli per un valore stimato di 500 mila euro.
Furto nella stanza d’albergo del milanista Füllkrug: bottino da mezzo milione di euro
Nella notte, un furto ha interessato la stanza d'albergo del calciatore Füllkrug, milanista.
