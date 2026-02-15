Tenta di truffare un anziano ma la vittima non ci casca | un arresto ad Eboli

Un uomo con precedenti ad Eboli ha cercato di truffare un anziano, ma il tentativo è fallito. La vittima, sospettando qualcosa, ha chiamato subito i familiari, che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo, grazie alla reazione rapida della famiglia.

Ha tentato di truffare un anziano, ma non l'ha passata liscia, un uomo con precedenti, ad Eboli. La vittima, tuttavia, non gli ha creduto ed ha contattato i familiari i quali, a loro volta, hanno allertato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato e lo hanno messo in manette. Il fatto è accaduto nel rione Paterno. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Truffa agli anziani.e non solo": il 19 febbraio l'incontro al Centro Sociale Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.