La premier Meloni propone investimenti su Facebook ma è un truffa un anziano di Piacenza ci casca

A Piacenza, un anziano è stato salvato da una truffa online grazie all'intervento della Polizia e di un bancario che ha segnalato bonifici sospetti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - La premier Meloni propone investimenti su Facebook ma è un truffa, un anziano di Piacenza ci casca

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Meloni: "L'Europa deve difendersi da sola, il sostegno a Kiev non è in discussione. Mi dicano chi è il leader dell'opposizione" Dalla guerra in Ucraina alla situazione di Gaza, passando per i rapporti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, la riforma del premiera - facebook.com Vai su Facebook

Jasmine #Paolini ha consegnato la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali #MilanoCortina2026, arrivata da Atene a Roma, al Presidente #Mattarella. Oggi il Capo dello Stato presiederà la cerimonia di inaugurazione, cui parteciperà la premier Meloni #Olym Vai su X

La premier Meloni propone investimenti su Facebook ma è un truffa, un anziano di Piacenza ci casca - A Piacenza, un anziano è stato salvato da una truffa online grazie all'intervento della Polizia e di un bancario che ha segnalato bonifici sospetti. Riporta virgilio.it

Golfo 2025: l’Italia di Meloni in prima linea con Francia e Germania nella corsa agli investimenti - L’Italia punta a rafforzare energia, export e ruolo diplomatico nei paesi del Golfo, in un contesto di crescente concorrenza europea ... Si legge su msn.com

Spazio, Meloni: "Con 7,5 miliardi di investimenti, Italia tornata protagonista" - Un investimento record destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca e alle competenze. Da adnkronos.com

Giorgia Meloni è con Donald Trump: “L’Europa si difenda da sola”. Poi punge Elly Schlein - Durante l’intervista con Enrico Mentana al TgLa7, la premier Giorgia Meloni ha lanciato un messaggio forte: l’Europa deve conquistare la propria autonomia difensiva se vuole davvero giocare un ruolo d ... Secondo msn.com