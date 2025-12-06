La premier Meloni propone investimenti su Facebook ma è un truffa un anziano di Piacenza ci casca

Notizie.virgilio.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piacenza, un anziano è stato salvato da una truffa online grazie all'intervento della Polizia e di un bancario che ha segnalato bonifici sospetti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

la premier meloni propone investimenti su facebook ma 232 un truffa un anziano di piacenza ci casca

© Notizie.virgilio.it - La premier Meloni propone investimenti su Facebook ma è un truffa, un anziano di Piacenza ci casca

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La premier Meloni propone investimenti su Facebook ma è un truffa, un anziano di Piacenza ci casca - A Piacenza, un anziano è stato salvato da una truffa online grazie all'intervento della Polizia e di un bancario che ha segnalato bonifici sospetti. Riporta virgilio.it

premier meloni propone investimentiGolfo 2025: l’Italia di Meloni in prima linea con Francia e Germania nella corsa agli investimenti - L’Italia punta a rafforzare energia, export e ruolo diplomatico nei paesi del Golfo, in un contesto di crescente concorrenza europea ... Si legge su msn.com

Spazio, Meloni: "Con 7,5 miliardi di investimenti, Italia tornata protagonista" - Un investimento record destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca e alle competenze. Da adnkronos.com

premier meloni propone investimentiGiorgia Meloni è con Donald Trump: “L’Europa si difenda da sola”. Poi punge Elly Schlein - Durante l’intervista con Enrico Mentana al TgLa7, la premier Giorgia Meloni ha lanciato un messaggio forte: l’Europa deve conquistare la propria autonomia difensiva se vuole davvero giocare un ruolo d ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Premier Meloni Propone Investimenti