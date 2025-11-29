Ho bisogno di soldi per operarmi ma la vittima non ci casca | cade nel vuoto la tentata truffa

“Sono tua nipote, devo operarmi, mi servono soldi”, naturalmente una truffa telefonica che, per fortuna, non ha avuto l’esito sperato dalla malintenzionata. L’anziana donna, residente in zona Villa Opicina, è stata sufficientemente scaltra da non abboccare al tranello della persona che l’ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Argomenti simili trattati di recente

? Maurizio Landini: “C'è bisogno di andare a prendere i soldi dove sono. Siamo alla follia: il lavoro dipendente e le pensioni sono tassati più della rendita immobiliare e dei profitti che chi lavora fa aumentare al proprio datore di lavoro. Questo non è accettabi Vai su X

Penso che i cicloamatori spendano troppi soldi in barrette e gel. Chi si allena intensamente come noi ha bisogno di 90 grammi di carboidrati all'ora, ma i cicloamatori non devono fare affidamento in maniera ossessiva a queste cose. Si può benissimo mangiar - facebook.com Vai su Facebook

Giampiero Mughini: «Ho bisogno di soldi, da quando sono stato male nessuno mi fa lavorare in tv. Costretto a vendere la mia collezione di libri» - Il suo volto è sparito dalle trasmissioni tv dove era regolarmente ospite. Secondo corriereadriatico.it

Giampiero Mughini: «Ho bisogno di soldi, da quando sono stato male nessuno mi fa lavorare in tv. Devo vendere la mia collezione di libri» - «Da quando sono stato male – racconta Giampiero Mughini a "Il Foglio" – hanno smesso tutti di chiamarmi». Da corriereadriatico.it

Fausto Bertinotti mette all'asta i suoi Andy Warhol e altre opere: "Ho bisogno di soldi" - Due serigrafie di Andy Wharol e altre opere d’arte della collezione di Lella e Fausto Bertinotti saranno battute all’asta da Finarte a Milano il prossimo 2 luglio. Scrive tg24.sky.it